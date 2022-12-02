儲局緩加息美股急漲 港股虎頭蛇尾升139點

聯儲局主席鮑威爾表示，最早於本月開始放慢加息步伐，美股隔晚急升，帶動恒指於12月首個交易日高開461點，報19058點，其後最多升640點，一度重上19000關，高見19237點；惟財新中國11月製造業PMI仍處於收縮水平，恒指升幅收窄，19000關得而復失，收報18736點，僅升139點，成交金額1985億元。



內地官媒《環球時報》引述消息報道，新冠病毒Omicron致病力大幅降低，加上內地精準防控要求下，各地生產生活有序恢復，部份消費、旅遊等復常概念股繼續受捧。申洲國際（2313）急升7.04%，收報74.55元，為表現最佳藍籌股；周大福（1929）揚5.71%，收報14.44元。

賭收遜預期 濠賭股仍炒上



澳門今年11月賭收達29.9億澳門元，按年跌55.6%遜預期，惟市場繼續憧憬內地防疫或放寬，濠賭股升勢未止。金沙中國（1928）揚2.14%，收報21.45元；銀河娛樂（027）漲3.43%，收報48.3元；美高梅中國（2282）升10.69%，收報5.8元；永利澳門（1128）彈高9.4%，收報6.52元；澳博（880）升2.7%，收報3.8元；新濠國際（200）揚4.47%，收報6.55元。



科網股大致向好，騰訊（700）升2.51%，收報294.4元；阿里巴巴（9988）升3.63%，收報82.8元；百度（9888）急升5.12%，收報106.8元。



新能源汽車股續強，小鵬汽車（9868）第三季收入按年上升19.3%，股價升12.78%，收報37.95元，為表現最好科指成份股；蔚來（9866）揚8.61%，收報94.6元；理想汽車（2015）升2.24%，收報79.8元。

小鵬績後升12.8%



富途交易部高級分析師陸秉鈞表示，內地或放鬆防疫措施利好消息已提前偷步反映，加上港股近日累計升幅龐大，短期需要調整。他續指，後市觀望美國最新非農數據，預期恒指短期上望19000點有阻力，18400點料有支持。