MSCI新貴海昌海洋公園曾瀉75%

MSCI新貴海昌海洋公園（2255）日前控股股東層面重組，誤惹賣盤傳聞，昨日股價突然急瀉最多75%，收市仍跌53.9%，市值蒸發141億元，日內觸發18次市調機制。據內媒報道，海昌海洋公園相關人士表示，有關「控股股東出售45%股份」的報道為不實消息，屬惡意報導。

公司：未知波動原因



該公司昨午在聯交所發通告，指知悉近期股份價格及成交量不尋常波動，經作出一切合理情況下查詢後，確認並不知悉有關股價或成交量變動任何原因，或任何必須公布以避免出現虛假市場的資料，又或任何根據《證券條例》須予披露的資料。



海昌海洋公園於11月25日作出控股股東層面重組，大股東曲程將45.97%股權，透過送贈契據予Zeqiao International，由曲程家族信託Generation Qu Trust擔任受託人，轉讓後曲程在海昌海洋公園的股份及控股權仍然不變。