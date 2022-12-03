恒指全周升1102點

美股杜指隔晚低收，港股3日累升逾1400點後，昨日表現偏軟。恒指高開49點後，最多升105點，其後走勢反覆向下，低見18530點，跌206點。「ATM」逆市向上，貢獻恒指約78點。恒指尾市跌幅收窄，最終收報18675點，跌61點。



國指收報6368點，跌16點；科指跑贏大市，科指升39點，收報3878點。大市成交1427億元。以一周計，恒指累升1102點；科指累漲378點；國指累升397點。海底撈（6862）與阿里健康（241）本周分別累升46.32%及30.16%，為表現最佳藍籌股首兩位。

海底撈累升46%冠藍籌



「ATM」撐市，阿里巴巴（9988）漲2.4%，收報84.8元；騰訊（700）升0.5%，收報296元；美團（3690）漲3.1%，收報168元。



中國國家藥監局明確藥品網絡銷售禁止清單，12月1日起開始實行，市場料利好在線醫療板塊，在線醫療股逆市跑出。阿里健康急升9.7%，收報7.25元，為表現最佳藍籌股；京東健康（6618）亦升9.3%，收報71.5元；平安好醫生（1833）彈高15.4%，收報22.95元，為表現最佳科指成分股；醫渡科技（2158）漲7.4%，收報5.82元。



內地防疫措施降溫，廣州、重慶等地逐步有序恢復堂食安排及交通。內地餐飲股逆市造好。奈雪的茶（2150）漲3.1%，收報6.6元；海底撈揚7.1%，收報20.25元；九毛九（9922）升3%，收報19.74元；呷哺呷哺（520）走高7.5%，收報7.5元；唐宮中國（1181）升1.2%，收報0.44元。

內房物管股續受壓



內地克而瑞地產研究中心發佈報告指，內地百強房企11月銷售金額按月微降0.3%；按年降低25.5%，預期房企銷售端受制於市場整體需求和購買力，表現仍處於低位。內房及物管股走低。碧桂園（2007）下滑4%，收報2.85元；碧桂園服務（6098）挫4.5%，收報18.72元；龍湖（960）下挫4.3%，收報22.2元。



前日大跌的海昌海洋公園（2255）公佈，澄清控股股東沽貨新聞屬惡意造謠，昨日止跌回升，反彈2.7%，收報1.53元；被傳破產的國美零售（493）挫14.1%，收報0.17元。



香港股票分析師協會理事連敬涵表示，港股雖然向下，但跌幅小，加上近期累計升幅大，昨日表現符合預期。他續指，市場利淡消息不多，預期資金會繼續流入，相信港股就算調整，預期幅度都不大；同時，內地疫情亦在降溫，恒指18400點短線內料有支持。若18400點可守穩，恒指後市有上試20000點可能性。