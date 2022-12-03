美團創辦人穆榮均棄部份特權股



美團（3690）聯合創辦人兼高級副總裁穆榮均，上市後首度放棄部份特權股，將擁有10倍投票權的3733萬股A類股，轉換為1股1票的B類股，疑為減持鋪路。有關股份最新貨值達62.71億元。

疑為減持鋪路

聯交所權益披露顯示，穆榮均將旗下Charmway Enterprises其中3000萬A股及Shared Vision的全數733萬A類股，轉換為B類股，合共轉換3733萬股，轉換比例為1比1。



完成後，穆榮均持有美團的A類股份，從1.26億股降至8860萬股，而B類股份由583萬股增至4316萬股。穆榮均的經濟股益不變，其擁有整發行約2.13%，但其投票權將下降，從之前的約10.3%，降至約7.8%。



《上市規則》列明，若股東將股份轉讓，必須放棄有關股份的特權，即須由A類股轉為B類股。



美團採取同股不同權架構，目前只有3位聯合創辦人王興、穆榮均及王慧文擁有A類股，藉此透過較少的股權發揮較大的話事能力，以保留董事會決策能力。而A類股的投票權，在持有人退出董事會、身故、遭聯交所視為不符合董事要求或能力等，又或自行轉換成B類股，才會失去有關特權。於去年起，王興已將部份A類股轉換為B類股，作用是將有關股份注入王興基金會，用作推動教育與科研等公益事業。