港股後市或現「粉飾櫥窗」效應 恒指短期料上試19200

美國上周公佈11月非農數據較預期強勁，但市場普遍預料仍不足以改變聯儲局本月放緩加息步伐，上周五美匯指數先升後回軟，美股杜指反覆高收34點。反映中概股走勢的金龍中國指數大升5.4%，恒指夜期亦收報19180點，較港股收市高水505點。分析指港股後市或會出現「粉飾櫥窗」效應，料年底前恒指維持反覆上升走勢，短線或上試19200點。



上周五反映中概股走勢的金龍中國指數升5.4%，收報6822點，創兩個月高位；恒指夜期亦重上萬九關，收市揚410點，收報19180點，較港股收市高水505點。港股ADR走勢配合，美團ADR高港股約4.9%，阿里美股騰訊ADR高港股3.4%。



椽盛資本投資總監曾永堅表示，美國最新非農數據可能預示美國加息周期會延長，推動聯邦基金利率超過預期的5厘，預料對美股的影響較港股大。他續指港股的焦點仍聚焦內地防疫措施的放寬，以及憧憬內地或出台新經濟支持政策，港股短期表現或將優於美股，料恒指年底前維持反覆上升走勢，有機會再上試19200點或以上。他又指上周五有消息指內地四大行將「放水」幫助內房償還境外債，短期對內房或有正面效益。

夜期重上萬九關



香港股票分析師協會副主席郭思治表示，恒指上周即使出現調整仍累升1102點，上周五恒指夜期亦重上19000點水平，形容港股後市發展可能欲罷不能。他續指基金經理通常會在今年基金「埋數」前整理其投資組合，在一些大型藍籌的股價仍維持低位情況下，預期港股後市可能出現「粉飾櫥窗」（window dressing）效應，不排除恒指短期內有上望19500至19800點區間的可能性。



展望本周，中國財新11月服務業採購經理人指數（PMI）、11月進口及出口、居民11月消費價格指數（CPI）及生產者物價指數（PPI）；美國11月S&P Global綜合採購經理人指數（PMI）、供應管理協會（ISM）11月非製造業採購經理人指數（PMI）等重磅數據數據將出爐。同時，歐州央行行長拉加德（Lagarde）等人可能就未來貨幣政策進行發言。新股方面，陽光保險（6963）將在本周內上市掛牌。