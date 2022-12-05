UA疫下業務表現佳 逆市擴張增聘百人

疫情困擾香港近3年，多個行業均處捱打狀態，但放債人龍頭UA亞洲聯合財務（UA）首席人力資源官梁秀嫻表示，該公司業務在疫下表現亮麗，並逆市擴張，新設業務線，為此今年增聘100人，並有信心如期達致配合新業務聘請百人的目標。



全港以至全球近年都在搶人才，令很多機構人事部都大感頭痛。主管UA人力資源的梁秀嫻表示，該公司首要盡量留着現有員工。她透露，UA去年人員流失率約13.8%，今年截至9月流失率增至約15.5%，主要由於多了員工移民，但指其人員流失率已相對穩定，較市場為低。其填補職位空缺的目標時間是冀2個月內完成，截至11月初時，非銷售人員尚欠10個空缺未填補。至於分行員工的流失情況反而較穩定。現時UA分行員工數目有300名。

新業務生意好或再增人手



儘管疫情仍未過去，UA卻逆市擴充業務。梁秀嫻稱，今年公司因要拓展一條新業務線，故增加100個新職位，涉及職位包括客戶服務及結算等，職級由主任至助理副總裁（AVP）都有。11月上旬時，已聘請70多人，有信心今年內可完成增聘百人的計劃。她說，計及新聘的員工，在「齊腳」情況下，公司員工人數會增至720人。明年則未有計劃再大規模請人，但若新業務面世後，生意暢旺，便會相應增加人手。



與市場爭奪人才，UA在薪酬出手方面，她指UA有跟整個金融業作過比較，坦白說「UA真係唔差……行內都知我們的酌情花紅，老闆常說我們是全行（財務公司界別）第一」。香港人力資源管理學會早前發佈的調查顯示，受訪機構於2022年發放的非固定花紅平均約1.6個月糧，而UA派發的花紅就遠多於此數。她未有透露具體的花紅數字，但強調除了花紅，UA還有雙糧。



問及搶人才帶來的加薪壓力時，她回應說，在疫情下，該公司業務表現依然理想，因此加薪幅度優於市場，並頗有助吸引人才。她續說，UA羅致不少來自銀行或大企業的高質人才，相信除因薪酬福利吸引外，另一原因是給予同事很大自主權，讓他們有較多發揮機會。