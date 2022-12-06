港股飆842點創3月高 內房物管股續炒復常

港股昨日隨外圍高開546點，報19221點，最多曾升864點，報19539點，最終以接近全日最高位收市，收報19518點，升842點，創逾3個月高位，大市成交金額2229億元。市場憧憬內地繼續放寬防疫政策，人民幣亦回穩，復常概念股及內房物管股再度炒上。



多地不再展開常態化核酸檢測，以及出入公共場所不再要求出示48小時核酸證明。市場憧憬內地消費及經濟恢復，內需消費、濠賭等復常概念股再有炒作，海底撈（6862）急升7.65%，收報21.8元；金沙中國（1928）升13.82%，收報24.3元；攜程（9961）升5.71%，收報262.8元；安踏（2020）升6.2%，收報98.45元。

阿里健康漲2成藍籌最佳



傳內地四大銀行將為部份房企提供離岸貸款，內房及物管股受捧，碧桂園（2007）升8.77%，收報3.1元；碧桂園服務（6098）飆18.06%，收報22.1元；龍湖（960）升17.12%，收報26元；雅生活服務（3319）漲18.19%，收報11.24元。



網上醫療股續強，大行高盛上調阿里健康（241）目標價及淨利潤預測，該股急升19.86%，收報8.69元，為表現最佳藍籌股；京東健康（6618）飆升15.04%，收報82.25元；平安好醫生（1833）漲37.91%，收報31.65元，為表現最好科指成份股。



科網股急升，騰訊（700）揚6.08%，收報314元；阿里巴巴（9988）漲9.26%，收報92.65元；京東（9618）升11.23%，收報241.6元。小米13發佈據報會將於周四召開，小米集團（1810）飆升13.64%，收報11.5元。

恒指新貴隨大市向好



恒指公司最新季檢變動換馬生效，指數新貴隨大市造好。恒指新貴康師傅（322）升2.46%，收報12.5元；華潤萬象（1209）升0.27%，收報37.2元；海爾智家（6690）揚5.14%，收報26.6元。



光銀國際董事總經理林樵基表示，年底會有資金追捧部份股份，預料恒指短期維持反覆向上的趨勢，後市或上試20000點。