美股急挫科網偏軟 港股反覆回吐77點

重磅科網股昨日表現疲軟，「ATMJX」合計拖累恒指約87點，阿里巴巴（9988）挫3.02%，收報89.85元；騰訊（700）跌0.7%，收報311.8元；美團（3690）下滑0.29%，收報173.8元；京東（9618）挫2.4%，收報235.8元；小米（1810）跌1.91%，收報11.28元。
內房物管股造好
部份內房及物管股造好，碧桂園（2007）11月合同銷售按年減37%，股價仍升2.26%，收報3.17元；同系碧桂園服務（6098）漲3.62%，收報22.9元；郵儲銀行（1658）上海分行將為旭輝（884）提供不超過100億元人民幣意向性授信額度，旭輝逆市升12.59%，收報1.52元。
生科股沽壓大。三葉草生物（2197）折讓13%配股，集資約5億元，股價瀉10.13%，收報4.08元；藥明生物（2269）跌3.54%，收報53.1元；石藥集團（1093）急跌8.65%，收報8.66元，為表現最差藍籌股。
華盛證券分析師聶振邦表示，現時恒指已突破150天線約19400點，若後市無重大負面消息，料恒指仍有上升動力，短期有望上試20000點。
滙豐：恒指明年底睇22470
另一方面，滙豐環球私人銀行表示，受惠中國逐步放寬疫情管控，以及政府推出刺激經濟政策，支持港股持續反彈。滙豐環球私人銀行稱，隨着明年中國經濟增長有望回升，將支撐港股估值修復，預測對明年底恒指目標為22470點，國指為7830點，滬深300指數則為4600點。