曹操出行擬港上市 最快明年4月遞表

彭博引述知情人士透露，吉利控股集團旗下內地網約車公司曹操出行，已為其計劃在香港進行的首次公開招股（IPO）挑選投資銀行。據知情人士稱，該公司正在與農銀國際、美國銀行和華泰國際就首次公開發行股票進行合作，最早可能在明年進行IPO，並可能籌集數億美元。有知情人士透露，曹操出行擬待2022年全年財務業績出爐後，或最早4月提交初步招股說明書。

康方擬回A登科創板



另外，康方生物（9926）公佈，擬發行將於上海證券交易所科創板上市，並以人民幣買賣的普通股。建議發行人民幣股份取決於及受限於市場狀況、董事會的進一步批准、股東於公司股東大會上的批准及必要監管機構的批准。

花房集團傳下限定價



據外電引述消息人士指出，花椒直播母企花房集團（3611）傳以招股價下限2.8元定價，該企計劃發行4600萬股，1成於香港作公開發售，集資最多1.66億元，招股價2.8至3.6元，每手入場費3636.29元。