A股軟內房物管股受壓 恒指跌626點失萬九關

隔晚美股續弱，恒指昨日隨外圍低開60點，其後中國政治局會議稱明年經濟工作要堅持穩字當頭，繼續實施積極的財政政策和穩健的貨幣政策，以及內地優化疫情防控新十條發佈等利好消息支持下，恒指由跌轉升，最多升296點報19737點，再創逾三個月高。惟A股升幅收窄，加上內房及物管股跌幅擴大，恒指無以為繼，轉跌並失守萬九關，收報18814點，跌626點。





國指收報6432點，跌220點；科指收報4004點，跌156點。大市成交2074億元。內房及物管跌幅靠前。碧桂園（2007）月內兩度配股，股價挫15.5%，收報2.68元，為表現最差藍籌股；同系碧桂園服務（6098）插10.5%，收報20.5元；龍湖（960）下降12.1%，收報22.95元；中海外（688）挫6.2%，收報19.56元；旭輝（884）跌13.8%，收報1.31元。



內地防控新十條規定，無症狀及輕症患者可居家隔離，同時廣州等地建議非緊急就醫選擇互聯網醫院等就診。醫藥股及線上醫療股高開低走，各自發展。阿里健康（241）跌0.7%，收報8.47元；京東健康（6618）跌3.8%，收報79.6元；平安好醫生（1833）跌3.5%，收報27.85元；醫思健康（2138）跌2.6%，收報6.28元。

分析：放寬疫控 市場借勢出貨



康方生物（9926）公佈授標靶藥獨家許可最多賺50億美元，該股飆18.8%，收報37元。



椽盛資本投資總監曾永堅表示，近期帶動港股向上的主因是內地持續優化放寬防疫措施，昨日午後內地有新十條防疫措施出台，市場趁好消息出貨，帶動恒指一度高見逾19700點。惟恒指從10月低位計，不足兩月已反彈逾5000點，反彈時間急促並升幅大，加上基金已逐步完成最新部署，以及市場逐步消化美聯儲放緩加息步伐的正面消息，故回落仍屬正常整固。技術上，料恒指後市有機會回落至18300至18400點區間繼續整固。