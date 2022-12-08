富達料明年息率見頂 看好國企籲留意ESG

富達國際亞太股票主管Marty Dropkin認為，明年市場將有可能出現硬着陸，息率最終會見頂，但如果通脹持續維持在2%以上，則仍需要一段時間才可見利率回落。不過，利率保持高水平將利好債券投資。富達國際基金經理廖婉菁則看好中國國有企業，以及中國市場外的休閒與遊戲相關產業，並建議投資者可留意宏觀趨勢，例如ESG投資。

全球經濟八成機會續衰退



Dripkin指，中國清零政策已經有所鬆動，中國貢獻全球GDP一半，因此這一政策亦會帶動全球經濟增長。此外，2023年歐洲經濟與美國及美國經濟依舊面臨嚴峻挑戰，而全球經濟將有八成機會於明年繼續衰退。



富達國際基金經理Hyomi Jie表示，中國政府不斷出台有利房產政策，加上昨日公佈多項優化防疫政策，因此，中國經濟發展相對健康，並且短期內將處於有利位置。但需留意放寬的方向是否能維持，以及最終內地經濟是否重開。