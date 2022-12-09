防疫鬆綁復常股炒上 恒指高開高收635點

市場憧憬港府放寬防疫措施及中港通關，刺激科網股及復常概念股急升。恒指昨日高開150點後節節向上，曾飆707點，高見19521點，最終收報19450點，升635點；國指收報6666點，升233點；科指收報4270點，揚265點，大市成交金額1606億元。



科網股領升，阿里健康（241）飆升16.06%，收報9.83元，為表現最好藍籌股；阿里巴巴（9988）漲5.12%，收報89.4元；騰訊（700）升5.73%，收報317.4元；美團（3690）升6.45%，收報178.3元；嗶哩嗶哩（9626）升22.01%，收報189元，為表現最好科指成份股。

嗶哩飆22%領漲科指



澳門即將召開疫情及各項最新防控措施發佈會，市場憧憬防疫措施將獲放寬，加上獲大行花旗唱好，濠賭股跑出。永利澳門（1128）彈高22.4%，收報9.51元；金沙中國（1928）揚10%，收報25.85元；美高梅中國（2282）升12.77%，收報8.48元；澳博（880）漲10.53%，收報4.62元；銀河娛樂（027）走高5.62%，收報52.6元；新濠國際（200）升15.84%，收報8.92元。



內地長沙、珠海等地不再查驗旅客核酸陰性證明和健康碼，上海餐飲及密閉娛樂場所亦不再查核酸證明。航空股、娛樂消費等復常概念股向上。國航（753）漲5.77%，收報6.97元；IMAX中國（1970）升16.6%，收報8.01元；海底撈（6862）升6.22%，收報22.2元。

碧桂園孖寶齊升逾5%



內地倡用好「保交樓」專項借款和民營企業債券融資支持工具等政策，加大對房地產企業貸款投放力度，內房及物管股獲炒上，碧桂園（2007）升5.22%，收報2.82元；碧桂園服務（6098）升6.34%，收報21.8元；龍湖（960）揚8.5%，收報24.9元。



富途交易部高級分析師陸秉鈞表示，市場繼續憧憬內地再出利好經濟措施，料恒指短期在19000至20000點區間上落。