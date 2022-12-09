陽光保險下限定價 一手中籤率100%

將於今日掛牌的內地民營保險服務商陽光保險（6963）公佈招股結果，每股5.83元定價，為招股價5.83至6.45元下限，一手中籤率100%人人有份，集資約64.2億元。該股於香港公開發售部份錄得1877人認購，相當於初步可供認購約0.13倍，國際發售部份則超購0.34倍。陽光保險於暗盤表現輕微向下，其中於輝立暗盤收報5.82元，微跌0.17%，每手帳面蝕5元。

傳多點集資最多15.6億



據招股文件顯示，集團擬把所得款項用作強化公司資本基礎，支持公司業務增長。陽光保險執行董事兼總經理李科表示，中國市場發展潛力大、在人口老化及中央政策支持下，預期未來10至20年是內險業黃金發展時期。



另外，日前在聯交所申請上市的亞洲最大數碼零售SaaS平台「多點」（Dmall），市傳其計劃明年內掛牌，集資1至2億美元（約7.8億至15.6億港元），瑞信及招銀國際為聯席保薦人。