恒指連升兩周逼近2萬關

內房物管股爆升
人行鼓勵國有銀行推動保交樓融資，內房物管股集體爆升，雅居樂（3383）折讓7.9%出售4860萬股雅生活（3319）H股，套現4.9億，雅居樂飆9.9%，收報3.11元；龍湖（960）彈18.5%，收報29.5元，為全日最大升幅藍籌；中海外（688）升11.3%，收報21.95元；潤地（1109）升10.8%，收報35.5元；碧桂園（2007）升8.5%，收報3.06元；碧桂園服務（6098）升9.9%，收報23.95元。
ATMX走勢向上，騰訊（700）揚2.6%，收報325.6元；阿里巴巴（9988）升2.7%，收報91.85元；美團（3690）升5.7%，收報188.5元；小米（1810）彈4%，收報11.48元。網上醫療股則全線回吐，阿里健康（241）破頂高見10.14元後，轉跌4.4%，收報9.4元，為全日表現最差藍籌；京東健康（6618）破頂高見90.75元後，跌5.2%，收報84.65元；平安好醫生（1833）瀉2.4%，收報30.8元。
光銀國際董事總經理林樵基表示，市場仍憧憬內地經濟重啟大方向不變，資金繼續追捧中資股，加上隔晚美股表現造好，市場氣氛向好，預計短期仍會反覆向上，並有機會挑戰20000點水平。