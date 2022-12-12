內地寬疫控 市場信心續增強 恒指本周或升穿2萬

恒指經過11月強勁反彈後，上周升勢持續，更重上19900點。有多位證券業人士表示，中國防疫政策放緩，令市場信心持續增強，港股出現強勢反彈，本周恒指有可能上試20000點，並在高位波動。短期內，與內需相關的旅遊、消費、航空、餐飲等板塊或持續造好。



金利豐證券研究部執行董事黃德几表示，恒指本周有可能上試20000點，支持位將在19300點，「大漲小回」局面會持續。他又指，從估值及市場氣氛來看，10月港股已見底，目前對港股利淡消息不多，今年底恒指重上2字頭毫無懸念，農曆新年前後可能上試22000點水平。



香港股票分析師協會副主席郭思治指出，12月港股整體呈先低後高走勢，恒指短期內將持續造好，本周有機會升穿2萬點，但他提醒投資者目前存在「粉飾櫥窗」效應，恒指突破2萬點位後再向上機會不大。他解釋，雖然港股自10月低位14500點升到近期高位，已升逾5000點，但由於整體經濟前景仍然不明朗，大幅反彈並不意味港股已進入牛市階段。

分析：反彈非代表進入牛市



消息指內地和香港或可於農曆新年通關，行政長官李家超亦表示本港明年與內地通關有現實可能性。黃德几認為，港股後市將持續關注兩地防疫政策發展，他建議投資者留意旅遊、消費、汽車等板塊。另外，澳門特區政府正在考慮實現港澳通關，亦可留意澳門賭股。



內地本周將公佈上月工業增加值、零售、固定資產投資等重要經濟數據。郭思治指內地防疫政策放緩，對內需和旅遊有一定拉動作用，但政府政策和監管仍存在不確定性。他又指，內房最壞時期雖已過去，但要置業者恢復信心仍然需要時間，內地經濟暫時仍不明朗。



此外，本周將迎來聯儲局利率決議，美國亦將在周內公佈11月份通脹和零售數據。郭思治提醒投資者不要將未來經濟形勢看得太過進取，因為美聯儲仍有加息風險，市場的融資成本可能會持續攀升。此外，俄烏局勢仍然緊張，食物能源價格亦仍在高位，外圍經濟形勢並不樂觀。