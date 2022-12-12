ESG要求不宜過高 惠理憂企業難追上

近年市場關注環境、社會及管治（ESG）投資，本地監管機構亦加緊完善相關規條。惠理ESG投資主管徐福宏表示，在披露氣候相關資訊方面，亞洲才剛起步，部份公司已未必符合到歐洲披露規格，若再推高要求，「公司未必追得上」。



香港ESG披露發展急促，本地《上市規則》2019年引入強制及非強制性的ESG披露要求，其後聯交所刊發《氣候信息披露指引》等文件，協助發行人按照TCFD（氣候相關財務披露工作小組）的建議，作出氣候變化匯報。證監會目前與港交所（388）合作，以國際可持續準則理事會（ISSB）所提出準則為標準，為大型企業制定一個披露氣候相關資訊的監管框架。ISSB的目標是今年底或明年初制定第一套國際可持續準則。

需時讓市場建立制度



徐福宏表示，TCFD及ISSB提出的準則均主要針對環境氣候問題，亦是全球認可規格；簡單而言，ISSB可稱為另一「門派」，並參考TCFD的規格。他補充，相對於TCFD，ISSB提出的準則更深入、要求更高，現仍處諮詢階段。他指亞洲在這方面才剛起步，部份公司已未必符合歐洲的披露規格，若再推高要求，「公司未必追得上」。



現時溫室氣體排放披露分為3個範圍：範圍1是指公司直接排放的溫室氣體；範圍2為間接排放；範圍3是公司上游或下游活動產生的間接排放。他表示，ISSB要求所有公司披露範圍3，惟於亞洲地區中，大型藍籌公司才剛開始披露範圍1及2，故需時讓市場建立相關制度。他又提及歐洲上市公司所披露的ESG資料準確及「信得過」，相反亞洲公司披露不足之餘，準確性或存疑，故在亞洲國家做ESG研究會較「吃力」。



對於本地監管機構正積極探討如何應用ISSB的披露規定建議，他表示，公司曾與監管機構進行溝通，又指如果引入ISSB準則，預計會有過渡期。雖然如此，他希望屆時有時間表，讓所有持份者可早作準備。他續指，如果監管機構推動ESG披露的力度大，其他持份者唯有盡力做，未必是壞事。