內房股現配股潮急插 恒指受累低收437點

市場關注美國11月CPI數據及聯儲局利息決議，美股上周五向下，加上內房有配股集資消息，港股早市低開。恒指低開306點，報19594點，其後走勢愈加向下，港股尾市與A股同步見底，跌逾500點，低見19366點，最終以近全日低點19463點收市，跌437點或2.2%，大市成交額為1587.51億元。國指收6628點，跌205點或3%；科指跌4%，收報4192點。



碧桂園服務（6098）遭大股東楊惠妍減持，股價重挫17%，收報19.88元。內房股新城發展（1030）以先舊後新方式配股，集資19.6億元，償還境外債務及用作一般營運資金，股價跌16.5%，收報3.39元，為表現最差的藍籌股。旭輝控股（884）公佈，為緩解資金壓力，已正式邀請潛在投標人競投公司持有旭輝永升（1995）的23.26%股份，並已就投標程序展開初步討論，兩隻股分別挫7.3%及12.1%。其餘內房及物管股下滑，潤地（1109）跌逾2%，收報34.6元；碧桂園（2007）瀉5.2%，收報2.9元。



電動車股理想（2015）上周五收盤後公佈業績，第三季虧損擴大至16.4億人幣，該股急跌12%，收報82.7元，其餘電動車股受挫，小鵬（9868）向下11.1%。

醫藥股逆市走高



山東新華製藥（719）逆市大漲53.8%，收報13.1元，該公司此前表示，正加班加點生產布洛芬片、維他命C片等市場急需藥品，進而帶動其他醫藥股逆市而上，石藥集團（1093）升3%，收報8.57元，為表現最好的藍籌股。

專家料年底上試2萬點



紅蟻資本投資經理李澤銘表示，中國經濟有望於明年春節後出現各方面恢復跡象；此外，房地產股上周亦受到政策扶持而大幅上漲，惟周末許多地產公司股東有配股及減持的動作，令氣氛有所轉變；而由於美國當局將公佈11月CPI及議息等結果，料本周美股波動較大，港股會受影響，恒指有機會回調至19000點以下，年底之前有機會上試2萬點。