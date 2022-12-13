上美思派齊招股 首日孖展未足額

近期新股市場轉旺，昨日再有2新股開招。內地多品牌化妝品公司上美股份（2145）昨日起至12月15日招股，發行約3695.8萬股H股，一成於香港作公開發售，集資最多11億元，招股價介乎25.2至29.8元，每手100股，入場費3010.03元，其首日孖展錄745萬元，僅為公開集資額1.1億元的7%。



另一方面，思派健康（314）同於昨日起至12月15日招股，發行約9919.4萬股股份，一成於香港作公開發售，集資最多1.8億元，招股價18.6元，每手200股，一手入場費3757.5元，思派首日孖展錄830萬元，為公開集資額1845萬元的45%。



至於昨日首掛的花房集團（3611）、高視醫療（2407）和濠暻科技（2440）兩升一跌，花房表現最佳，首掛升12.5%，每手帳面賺350元；惟濠暻首掛大幅潛水26.7%，每手帳面蝕730元。

濠暻首掛潛水26.7%



另外，電訊盈科（008）主席李澤楷創辦的保險公司富衛集團（FWD）去年放棄赴美上市後，遲遲未推進在港IPO，彭博引述消息指，李澤楷在富衛上市前的一輪融資中投資2億美元（約15.7億港元），以支持富衛發展計劃。據報道指，富衛或最快明年上市，其他投資者也對富衛上市前的融資表現興趣。



吉利汽車（175）擬分拆旗下非全資子公司極氪獨立上市，路透引述消息人士報道，極氪已申請美國IPO，計劃集資逾10億美元（約78億港元），有望成為今年在美國集資最大的中資企業。另外，繼廈門國際銀行傳明年來港IPO後，再有一間內地銀行來港上市，據內媒報道，位於山東的濰坊銀行計劃來港上市集資。