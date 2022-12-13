中銀試驗數碼人幣 參與可獲百元利是

中銀香港（2388）與中國銀行（3988）合作，在香港推出「數碼人民幣」（e-CNY）優先體驗活動。合資格客戶於登記期內在BoC Pay登記優先體驗活動後，可在數碼人民幣（試點版）App憑香港手機號碼開立，並使用中行個人數碼人民幣錢包。凡成功參與優先體驗活動的客戶，可獲總值最多100元的數碼人民幣消費利是，在內地支援數碼人民幣付款的實體商戶、京東（9618）及本港U購Select指定門店使用。

中銀香港數字貨幣專項工作組副總經理陳光說，在優先體驗活動中，該行可為本地商戶提供港元清算服務，方便商戶接受數碼人民幣作為付款方式，為日後內地人士在港用數碼人民幣消費進行模擬驗證。

可於U購門店使用



中銀香港冀透過金融科技和央行數碼貨幣，進一步改進跨境支付體驗，為內地和香港居民跨境消費等業務場景提供更便利支付服務。