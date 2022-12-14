防疫鬆綁憧憬通關 港股反覆升132點

港股周二輕微低開，隨著政府宣佈有關本港疫情防控優化措施，及香港與內地通關的積極信號愈來愈多，市場憧憬明年1月上旬與內地通關，刺激港股早市曾升近250點。隨後走勢反覆，尾市缺乏向上動力，最終以19596點收市，升132點或0.68%，大市成交額為1240.88億元。國指收報6654點，升26點或0.4%；科指升30點或0.73%，收報4223點。



特首李家超宣佈，今日起不需要掃描安心出行，亦將取消「黃碼」，刺激本地股上升，包括零售、餐飲及地產等。周大福（1929）升3.1%，收報15.32元；譚仔國際（2217）急漲14.6%，收報2.44元；大家樂（341）彈7.6%，收報13.9元；莎莎國際（178）飆升14.2%，收報1.93元；九龍倉置業（1997）升7.1%，收報45.35元。



澳門放寬防疫政策，明起赴內地及澳門毋須核酸檢測，濠賭股亦造好，銀河娛樂（027）升2.4%，收報52.6元；金沙中國（1928）漲4.3%，收報26.55元。

國策刺激半導體股造好



路透報道，中國正在制定一項規模逾1萬億元人民幣的半導體產業扶持計劃，刺激半導體股上揚，華虹半導體（1347）彈17.4%，收報31元；晶門半導體（2878）彈18%，收報0.6元；中芯國際（981）升9.7%，收報18.18元，為表現最好藍籌股。



此外，有報道指富力（2777）聯席董事長張力被捕及面臨引渡到美國受審，富力澄清無提供保證金，股價仍跌11.5%，收報2.15元。其餘內房股亦下跌，旭輝（884）挫5.9%，碧桂園（2007）亦跌4.1%。

專家料短期窄幅徘徊



香港股票分析師協會理事連敬涵表示，香港防疫措施有明顯改變，令市場氣氛轉變。有傳本港最快於明年1月上旬與內地通關，他指通關將有利香港經濟復甦，不過要等落實後才能預測提振作用，料短期內恒指於19200點至20000點徘徊。