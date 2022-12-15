觀望儲局議息結果 港股反覆收升77點

美國11月CPI較預期低，隔晚美股上升。港股早段隨外圍高開179點，初段短暫維持增長動力，曾升至全日最高19859點，其後反覆向下，一度低見19528點，之後重拾動力，惟市場觀望美國聯儲局議息，尾市繼續調整，最終恒指收報19673點，升77點或0.39%；國指收報6702點，揚0.71%；科指彈0.34%，收報4237點。大市成交額為1363.64億元。



國產新冠口服藥阿茲夫定擬將開放網售，復星醫藥（2196）表示，正與多家互聯網醫療平台合作，該股升1.5%，收報26.3元。不過，此消息未能帶動在線醫療股上揚，阿里健康（241）挫7.1%，收報8.13元，為表現最差的藍籌股；京東健康（6618）跌3.8%，收報77.55元；平安好醫生（1833）插10.3%，收報25.75元。

國策帶起抗疫概念股



此外，衞健委發佈新冠病毒疫苗第二劑次加強免疫接種方案，抗疫概念股拉升，君實生物（1877）揚6.8%，收報37.15元；石藥集團（1093）彈6.5%，收報8.73元，為表現最好的藍籌股；康希諾（6185）漲7.4%，收報91.3元。



中國鐵塔（788）擬與三大電訊商訂商務定價及服務協議，並提供為期5年的塔類產品、室分產品、傳輸產品及服務產品相關服務，該股急升13.4%，收報0.93元。



思考樂教育（1769）近日考慮轉型直播帶貨，股價升4.4%，報1.9元。其他教育股集體暴漲，光正教育（6068）飆升60%，收報0.28元；成實外教育（1565）急升52.6%，收報0.206元；民生教育（1569）漲13.3%，收報0.47元；新東方在線（1797）升4%，收報44.3元。

專家：突破需更多利好



晉裕環球資產管理投資組合經理黃子燊表示，周三早段港股先升後跌，原因是處於一個阻力位，若想進一步突破目前水平，需要更多的利好消息。他續說，隔晚美股高開低走，原因是市場期待周四聯儲局議息的結果，港股表現亦是如此，建議投資者再多觀望，再考慮下一步的部署。