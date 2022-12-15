騰訊恒生安踏ESG透明度冠藍籌

Global ESG Monitor（GEM）發佈的2022年香港區域報告顯示，在恒生指數當中，藍籌企業安踏體育（2020）、 恒生銀行（011）和騰訊控股（700）ESG透明度並列第一，得分均為77分。而金沙中國（1928）及滙控（005）則分別以75分及74分，位列藍籌第四及第五位。

金沙滙控位列四五



報告指出，作為恒生指數成份股的港股上市公司在非財務報告的透明度方面平均得分為57分，排名僅僅高於標準普爾亞洲的56分，以及澳洲ASX50的53分；而在歐洲、北美、亞洲和澳洲的10大股票市場的國際指數當中，則處於中等偏下水平。



GEM聯合創始人Michael Diegelmann表示，許多ESG報告缺乏細節和透明度的原因之一，是有關報告是依據香港交易所（388）的ESG報告準則去編制，而有關準則的最低披露要求較低，故令部份報告未有深入披露。