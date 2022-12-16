「三頭馬車」全遜預期 恒指挫304點成交縮

國家統計局公佈，11月全國規模以上工業增加值按年增長2.2%，低於市場預期的增長3.6%。今年首11個月，工業增加值按年增長3.8%。11月社會消費品零售總額為3.86萬億元人民幣，按年下降5.9%，遜於市場預期跌4%。
再有物管股遭大股東折讓配股，旭輝永升服務（1995）控股股東折讓9%配股涉4.37億元，該股插9.76%，收報4.81元。中央政府堅持「房住不炒」，加上內地11月多城樓價下跌，內房及物管股偏弱，旭輝（884）挫1.4%，收報1.37元；富力（2777）跌1.4%，收報2.1元；龍光（3380）跌5%，收報1.35元。
旭輝永升遭減持插1成
據外媒報道，阿里巴巴（9988）無法買ARM最先進晶片設計，跌4%，收報85.9元，科網股普遍下跌，騰訊（700）跌2.3%，收報317.6元；美團（3690）挫3.3%，收報176.8元；京東（9618）瀉2.8%，收報221.6元；百度（9888）向下4%，至113.3元。
半導體股逆市走強，華虹半導體（1347）揚3.6%，收報28.65元；中芯國際（981）升0.1%，收報17.54元；芯智控股（2166）漲1.1%，收報1.92元。
耀才擬派特息飆8.2%
另一方面，耀才證券（1428）公佈，將於12月28日召開董事會，考慮派發特別股息，刺激股價飆8.16%，報1.59元。
富途交易部高級分析師陸秉鈞表示，雖然港股昨日收市失守10天線，但他認為關鍵為能否守住20天線（18600），料短期恒指在19000至20000點區間波動。