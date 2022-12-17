內房中概股抽升 恒指漲82點

美國聯儲局維持鷹派基調，令全球市場擔憂經濟衰退，美股周四大幅下跌，惟發改委稱中國經濟增速有望持續回升，加上美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）完成審查中概股底稿，港股昨日反覆靠穩。恒指收報19450點，升82點；國指升43點，收報6634點；科指升12點，收報4149點。大市成交額1360億元。



恒指昨日低開24點，初段曾跌238點，見全日最低19130點，其後一度反彈逾250點，至全日最高19621點。以一周計，恒指累跌450點；國指累跌200點；科指累跌220點。

通關有望 餐飲消費股急彈



國務院副總理劉鶴表示，內房是支柱產業，正考慮新舉措撐樓市，刺激內房股反彈。龍湖（960）揚近2%，收報25.8元；碧桂園（2007）漲6%，收報2.85元；潤地（1109）升3.9%，收報35.95元；旭輝（884）微彈0.7%，收報1.38元；越秀地產（123）上揚2.8%，至9.96元。內地金融相關個股亦帶動大市回升，招商銀行（3968）升2.4%，收報42.5元；中國人壽（2628）彈2.3%，收報12.22元；中國平安（2318）揚2.2%，收報51元。



PCAOB宣佈審查中概股完成，意味中概股除牌風險降溫，消息刺激相關股份上揚。阿里巴巴（9988）升0.6%，報86.45元；京東（9618）漲1.5%，收報225元；攜程（9961）彈3.9%，收報279元；小鵬（9868）升1.6%，報40.8元；新東方（9901）彈6.8%，報26.65元。



行政長官李家超於社交媒體表示，明年與內地有可能實現通關，本港餐飲消費股全線造好。莎莎（178）急彈8%，收報1.87元；六福（590）升2.9%，報22.8元；大家樂（341）升7.8%，報14.34元；譚仔國際（2217）彈3.5%，報2.34元。



波羅的海乾貨指數（BDI）大升9%，為10月28日以來最大升幅，航運股造好。東方海外（316）升8.7%，收報152.4元，為全日表現最好藍籌股。

航運股造好 東方海外飆逾8%

光大證券國際證券策略師伍禮賢表示，港股昨日波動比較大，全日波幅近500點，早段曾跌逾200點，不過金融與內房板塊的回升，令恒指轉升。他續指，由於房地產企業一系列的政策支持，市場對於房地產復甦有一定憧憬，而金融板塊與房地產板塊會有較強的聯繫。他亦指出，目前港股處於緩步回落過程，步入年尾，港股缺乏向下或向上的動力。料短期內恒指支持位於18500點附近，上落20000點依舊有阻力。