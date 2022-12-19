大市乏利好消息 觀望氣氛濃 港股短期料受制2萬關

美國聯儲局維持鷹派基調，市場擔憂經濟衰退，加上臨近年尾聖誕，市場觀望氣氛濃厚。有證券業界人士預計，大市短期將維持調整格局，料2萬點仍有阻力，而18800至19000點水平則有支持，未來須留意內地疫情變化、中港兩地通關時間表，以及即將公佈的11月經濟數據等。



美國上市公司會計監督委員會（PCAOB）上周宣佈完成審查中概股底稿，中概股除牌風險降溫，惟聯儲局2023年減息無望，高利率環境仍會持續一段時間，加上美國商務部將36間中國企業列入「實體清單」，拖累恒指上周累跌450點，上周五收報19450點。上周五夜期收報19360點，低水91點；以重磅股的預託證券走勢推算，恒指或會跌至19301點，預示今天或會低開150點。

恒指今或低開150點



凱基證券亞洲投資策略部主管溫傑表示，相信港股短期內於18800至19000點的水平會有支持，至於2萬點或有阻力。由於近期美股表現反覆，加上港股暫未有新的利好消息，故對後市不太樂觀。他認為，未來須繼續留意內地疫情變化，以及中港兩地通關時間表等，短期仍然會看好疫情復常概念股份，包括濠賭股、內地消費、餐飲股及本港收租股等。

留意兩地通關時間表



第一上海首席策略師葉尚志指出，市場預期聯儲局放慢加息步伐，加上本地及內地的疫情監控亦有適度放寬，港股過去一段時間的升幅較大，由10月31日的低位14597點，上升至近期接近2萬點水平，相關升幅於個半月時間內達到逾5000點，因此預計港股短期內仍處於調整格局。



葉尚志又指，美股近期表現較弱，惟港股表現相對「硬淨」，但目前已初步反映部份利好消息，相信恒指短期內難以升穿或甚至企穩2萬點水平，未來可留意中央經濟工作會議後，市場如何解讀相關言論，以及即將公佈的11月經濟數據等。此外，美國11月耐用品定單、11月個人消費開支（PCE）物價指數，及新屋銷售等經濟數據本周將陸續出爐。