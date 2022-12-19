保誠來年增聘2000人 中期目標市佔率三甲



今年8月正式出掌保誠保險香港行政總裁一職的林智剛表示，公司正積極推進重新定義的「以客為先」策略，繼續聚焦本地生意，並為通關作好準備。人手配套上，繼今年大致完成增聘1000名理財顧問後，來年將再增聘2000名理財顧問。



林智剛指該公司單是過去10個月便推出6、7隻新產品，並開展配合數碼科技帶來更高可塑性的「以客為先」業務策略，透過細分市場來制定目標客戶群，包括家庭客及準備退休人士；並會繼續着重本地生意，以及為通關作準備。

細分市場鎖定客戶



最近內地加快放寬疫情防控措施，就保誠如何為通關作準備，迎接跨境業務，他指保誠將緊跟大灣區的政策方向，首先會針對內地客的需要在產品上作好準備；其次是該公司有意在大灣區增設業務點，正在澳門積極申請牌照，又期望在大灣區每個重點地方都有業務覆蓋。此外，會不時透過不同資訊與較專注內地客生意的理財顧問保持聯繫，同時做好風險與合規監管要求的培訓工作，以備一旦通關，理財顧問能順暢地為客戶提供服務。



他指保誠今年要增聘1000名理財顧問的目標，在首5個月因受第五波疫情影響而進度緩慢，但之後已復常，至今已聘近1000人，並已定下明年目標，將再多聘2000名理財顧問。因應該公司業務策略，會同時吸納兩地人才，料分佈大約各佔一半。

他強調保誠另一策略是透過與夥伴合作，針對客戶人生不同階段的需要與痛點，將全方位服務方案融入客戶的生活圈。他認為夥伴合作模式既有助做生意，亦有助提升品牌的知名度。



林智剛談及保誠第3季業務表現時指，按年比較，季內其年化新造保費（APE）跌6%，明顯優於市場同期大跌41%；APE市佔率則升3.2個百分點至8.6%，令有關排名從第7躍升至第5位。他有信心第4季APE高於第3季。 問及上任後的中期目標，他期望提升市佔率，並將本地生意的APE市佔率排名打入三甲，惟未有透露具體目標時間表。