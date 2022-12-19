港交所冀擴大ETF通產品範圍

交易所買賣基金（ETF）互聯互通（ETF通）今年7月開通以來，據港交所（388）數據顯示，南向日均成交額於11月增至20.23億元，較7月開始時增加約8.4倍；北向日均成交亦由1979萬元人民幣，增至1.45億元人民幣，增約6.3倍。香港交易所證券產品發展聯席主管及買賣產品主管羅博仁（Brian Roberts）表示，港交所一直與兩地監管機構及交易所保持溝通，希望擴大ETF通的產品範圍，同時雙方亦曾就兩地未來將如何加強市場結構，以改善流動性、交易機制等進行討論。



據最新數據顯示，ETF和槓桿及反向產品11月錄得淨資金流出108億元，羅博仁指，相關產品已連續3年錄得淨資金流入，認為11月的流出是一個短期問題。他認為，隨著世界各地逐漸走出疫情影響，投資者將對市場愈感樂觀，預料投資者將會把資金重新投入市場中。



港交所上周五迎來首批加密貨幣期貨ETF上市，羅博仁認為，加密貨幣交易平台FTX破產事件，反映行業監管的重要性。因此，港交所在推出加密資產產品時，已作多方面考慮，並進行盡職調查。下一階段將會視乎投資者需求與認識，逐漸推出受監管的虛擬資產產品。

