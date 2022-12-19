銀娛非博彩投資比例冠6大博企

澳門政府上周五向6大博企發新牌照，未來10年共投資1188億（澳門元，下同），多間博企昨公佈賭牌詳情，清晰列明博彩及非博彩投資預算，當中非博彩投資佔比最高為銀娛（027），佔比達97%，其他五間博企非博彩投資為85%至93%。各博企又公佈每張賭枱及博彩機等的牌費及其獲分配經營數目，當中總投資金額最大的金沙中國（1928）獲分派賭枱數目達1680張，為已公佈賭枱的博企之冠。合約更訂明，若每年毛收入逾1800億元，便須增加非博彩投資最多20%，反映當局要催谷非博彩元素。

金沙獲批1680張賭枱最多



各大博企昨日公佈新賭牌詳情，當中金沙及銀娛的投資額佔比最大，金沙承諾投資額達302.39億元、非博彩投資額達278億元；銀娛投資額達283.5億元、非博彩投資則達275億元。其次為永利澳門（1128）承諾投資177.3億元，其中165億元將用於非博彩資本項目等。美高梅（2282）投資額達167億元、非博彩投資佔比為89.82%。澳博投資額達140.33億元、非博彩投資佔比為85.51%；新濠（200）投資額及非博彩投資分別達約118.23億元及100.08億元。