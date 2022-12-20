港股反覆下挫97點 成交1007億3周低

恒指周一隨外圍高開22點後，早段曾高見19786點，升336點。惟內地A股回軟，恒指亦掉頭回落，低見19255點。恒指最終收報19352點，跌97點或0.5%；大市成交1006.65億元，為近三周以來最少。國指收報6604點，下滑30點或0.45%；科指跌24點或0.58%，收報4125點。澳門賭企賭牌獲批，但仍全線向下，美高梅中國（2282）挫逾13%。



澳門政府與6間持現有賭牌的博彩公司簽署新一輪經營批給合同，6間公司在投標文件中承諾的投資總額共約1188億澳門元。摩通指，六賭企獲續牌無驚喜，其中更看淡投資額較預期高的藍籌銀娛（027）和金沙（1928），濠賭股沽壓大，金沙挫3.86%，收報24.9元；銀娛向下4.48%，收報50.15元；永利澳門（1128）及澳博（880）亦分別插9.21%及8.82%。

賭牌獲批 濠賭股仍捱沽



科網股逆市造好，阿里巴巴（9988）揚0.69%，收報87.05元；騰訊（700）升1.14%，收報320.4元；美團（3690）漲1.65%，收報178.8元。



內地官方《擴大內需戰略規劃綱要（2022-2035年）》中提及，鼓勵社會力量提供多樣化教育服務，支持和規範民辦教育發展，教育股逆市大升。光正教育（6068）飆52.46%；新東方在線（1797）揚近8%。



市場憂慮經濟衰退令航運需求下滑，航運股回吐。東方海外（316）瀉9.45%，收報138元，為表現最差藍籌；海豐國際（1308）挫15.25%，收報18.56元。另外，合景泰富（1813）折讓14.8%先舊後新配股，股價跌8.9%，收報2.15元。

專家料短期內高位整固



椽盛資本投資總監曾永堅表示，現時接近聖誕假期，基金經理暫時「收爐」，故周一大市交投較淡定。再加上市場正觀望內地經濟活動是否受阻，故港股周一表現先高後低。他續稱，技術上而言，港股高位暫未有承接，預期恒指短期內處於高位整固的狀態，恒指18800點料有支持，短線上望19900至20000點有阻力。