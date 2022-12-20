許家印7億股恒大物業遭斬倉

恒大系危機未除，最新聯交所權益披露顯示，恒大物業（6666）大股東許家印所抵押的持股中，在上周三（14日）有7億股遭斬倉，貨值16.1億元，是相隔一年再發生，令許家印持股由58.18%，降至51.71%。



據資料顯示，許家印有7億股恒大物業股份在上周三出售，原因為「有關方面已採取步驟以針對你執行股份的保證權益或持有作為保證的股份的權利」，意味有關股份疑因抵押而遭斬倉。



以恒大物業停牌前收市價2.3元計，該7億股貨值16.1億元。於斬倉後，許家印在恒大物業的持股比例由58.18%降至51.71%。

涉資16.1億元



於去年12月20日，許家印的恒大物業持股中，亦有3億股遭到斬倉，以當時收市價2.66元計，貨值7.98億元，當時許家印的持股比例，由60.96%降至58.18%。