抽水潮拖冧內房物管股 恒指挫258點曾失萬九

聯儲局激進加息，市場憂慮經濟衰退，隔晚美股收跌；日央行政策轉向圓匯急升，兌港元見5.8算。恒指昨日隨外圍低開195點報19156點後，曾一度挫467點低見18885點，失守萬九關，尾段跌勢收窄，收報19094點，跌258點，為近兩周以來新低。



國指收報6472點，跌132點；科指再失守4000關，跌128點，收報3996點，全部科指成份股下跌。大市成交額962億元，為本月首次不足千億元。



內房股於12月再陷入低迷，旭輝（884）與雅居樂（3383）公佈配股消息，分別挫16.5%及17.4%，收報1.11及2.32元。另外，央行公佈的12月LPR報價出爐，1年期和5年期均維持不變，內房股與物管股沽壓重，碧桂園（2007）挫8.8%，收報2.69元，為全日表現最差藍籌股；龍光（3380）插13.6%，收報1.21元；龍湖（960）瀉6.6%，收報23.9元；碧桂園服務（6098）跌7.8%，收報18.48元；萬科（2202）跌4.2%，收報16.02元。

餐飲股逆市揚 翠華飆19%



濠賭股普遍逆市向上。美高梅中國（2282）揚6.3%，收報8.12元；澳博控股（880）彈2.8%，收報4.04元。



政府進一步放寬社交距離措施，部份本地消費及餐飲股上揚，莎莎（178）漲3.3%，收報1.89元；翠華（1314）升19%，收報0.295元；譚仔國際（2217）揚2.7%，收報2.28元。



紅蟻資本投資總監李澤銘表示，港股昨日下跌主要受外圍因素影響，其中美股因加息連跌多日，料美股將繼續調整；日本調高10年期國債目標利率，令部份投資者撤銷海外資產，為海外股市帶來波動。內地由於新冠感染案例不斷上升，停業情況比之前管控時期更嚴重，或拖累經濟復甦預期。他續指，政府放寬社交距離對本地零售股刺激不大，若進一步明顯改善相關政策，相信會刺激相關股份上揚，料恒指於18300點有支持，阻力位為19600點。

