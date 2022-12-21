68%港人習慣儲蓄 擁59萬才安心

香港存款保障委員會第五年進行港人「儲蓄安全感」指標調查，結果顯示，疫情持續、環球經濟下滑及國際政局不穩陰影下，68%香港人有儲蓄習慣，較去年升5個百分點，冀以此應付不時之需。但今年個人現時儲蓄為港人帶來的「安全感」評分，微跌至51.4分，錄得5年以來低位，其中近三成港人的個人「儲蓄安全感」略嫌不足，自我評分低於50分。

料加息續吸港人做定存



聯儲局加息背景下，不少銀行上調定存息率「搶錢」，香港存款保障委員會主席劉燕卿指，存款總額受不同因素影響，銀行息率是其一，但亦需考慮外圍經濟、營商環境和市場競爭等因素，不排除一路上升的息率，會吸引更多港人定存閒置資金。調查又發現，有儲蓄習慣的受訪者每月平均儲蓄金額較去年升17%至7700元，惟受訪者認為擁有約59萬元儲蓄才獲得足夠「安全感」，該金額較去年升逾20%。