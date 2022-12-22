港股反覆回升65點 成交692億創2月低

臨近聖誕長假期，氣氛轉趨淡靜，港股昨日反覆靠穩。恒指高開96點後，最多曾升160點，高見19255點，但大市一度跟隨A股由升轉跌，午後曾倒跌31點，見19063點全日低位，收市升65點，報19160點，大市成交金額減至僅692億元，創2個半月低。



內地通關消息近期不斷傳出，相關概念股向上，攜程（9961）升2.56%，報271.6元；華住（1179）升2.65%，報32.9元；同程旅行（780）升2.68%，報18.34元；復星旅遊文化（1992）升3.83%，報10.28元；新秀麗（1910）升2.74%，報20.6元。

內地通關概念股造好



本港上市的餐飲股亦造好，海底撈（6862）結束兩連跌，最高見20.15元，收報19.98元，升3.95%。九毛九（9922）收報19.34元，升3.42%。奈雪的茶（2150）收報6.86元，升2.7%。



中資電訊股造好，中電信（728）升5%，收報3.18元，聯通（762）升2.9%，收報4.63元，中移動（941）升0.78%，報51.3元。內地三大電訊營運商周二公佈11月營運數據，中移動截至11月，5G套餐客戶數達5.95億戶。中電信期內流動用戶數達3.91億戶，當月淨增用戶60萬戶。聯通期內「大聯接」用戶累計達8.53億戶。



光大證券國際證券策略師伍禮賢指出，港股周三處於橫行整固格局，恒指波動不足200點，大部份時間都在周二收市價附近窄幅震動，恒指在上周多次上試兩萬點沒有成功後，在本周延續整固格局。他又指，臨近聖誕及新年，整體投資氣氛淡靜，短期投資者區間獲利的意願較低。

分析料短期續窄幅波動



他又指，港股在20000點左右遇阻，不少投資者持觀望態度，導致港股成交量低迷，相信該趨勢可能維持一段時間。他預計，年底前港股將窄幅波動，在18500至18600點之間尋找支持位，長遠則有望繼續上升。