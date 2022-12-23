內房內需揚ATM撐市 港股漲518點兩連升

美國12月消費者信心指數遠高於市場預期，隔晚美股三大指數均升逾1%，帶動港股周四高開逾370點，內需股及內房股升幅顯著，「ATM」繼續支撐大市。恒指收報19679點，升518點或2.7%，連升兩日，大市成交額回升至逾千億元。



恒指周四高開376點，最高見19735點，最終收報19679點，升518點或2.7%。科指報4210點，升185點或4.6%；國指收報6716點，揚216點或3.3%。大市成交額達1015億元，較上日增加46%。



中證監時隔12年允許房企「借殼」上市，內房及物管股齊走高。碧桂園服務（6098）收漲4.1%，報19.34元；龍湖（960）揚2.5%，報24.45元。華潤萬象生活（1209）公佈，慶祝上市兩周年及成為恒指成份股，決定派特別息每股0.3643元人民幣，刺激股價升3.1%，收報38.6元。另旭輝（884）獲控股股東增持共100萬股，收報1.14元，上揚3.6%。

海底撈彈逾7%冠藍籌



藍籌近乎全線造好，僅友邦（1299）及中海油（883）收跌；科網股向好，「ATM」升勢顯著，美團（3690）升6.9%，報186.2元；騰訊（700）收報323.8元，漲4.1%；阿里巴巴（9988）升4.1%，報87.9元。



中港通關消息延續內地餐飲股及內需股升勢，海底撈（6862）收升7.6%，報21.5元，為表現最好的藍籌股；蒙牛乳業（2319）升5.8%，收報35.75元；李寧（2331）收報67.6元，升7.4%；申洲國際（2313）收漲6.8%，報86.7元。



不過，內地股市高開低走，上證指數收報3054點，跌13點；深證成份指數報10876點，低收35點。

專家：年尾料窄幅上落



富途交易部高級分析師陸秉鈞表示，臨近年尾，美國年內不會有重大數據出台，若內地沒有推出新政策，預計港股會於19252至20200水平窄幅上落。