思派健康急漲29% 暗盤每手賺1080元

臨近年尾新股漸見「收爐」，現時已沒有新股正在招股，將於今日掛牌的思派健康（314）及業聚醫療（6929）有望成為今年最後2隻新股，暗盤表現不一，其中思派健康於暗盤急升29%，每手賺1080元；相反業聚醫療則「潛水」3.4%，每手蝕150元。



思派健康以18.6元定價，集資約1.2億元，於香港公開發售部份超購7.27倍。該股於輝立暗盤表現最佳，較招股價高逾29%，收報24元，每手賺1080元；於富途暗盤及耀才暗盤則分別升28%及25.8%。

業聚醫療輕微「潛水」



業聚醫療則以8.8元定價，集資約3.67億元，公開發售部份超購約1.01倍。該股於三大暗盤交易場均見「潛水」，於富途、輝立及耀才暗盤分別跌3.4%、2.3%及1.1%。



本港第5隻上市SPAC TechStar（7855）則獲輕微超購，公司發售約1.001億股股份及5005萬股上市權證，最終投資者總數88名，有26名為機構專業投資者，將持有上市後股份約89.67%，發售價為每股10元，集資約10億元，每2股獲發1份上市權證（4855）。

富途來港雙重主要上市



以介紹方式在港雙重主要上市的BOSS直聘（2076）昨首掛，收報78.5元，即較美股周三收市價高1.1%。同於昨日首掛內地多品牌化妝品公司上美股份（2145）收報25.2元，無升跌。



再有中概股回流香港上市，富途控股（3588）公佈，將以介紹形式來港上市，採用同股不同權架構在主板雙重主要上市，預計A類普通股將於12月30日（下周五）在聯交所開始買賣，美國存託股份每股代表8股A類普通股。