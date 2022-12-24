觀望氣氛濃恒指反覆低收86點

朋友要去日本九州旅行，問我半個月前在福岡有沒有去幫襯河邊的「屋台」。我說天天經過，但沒去幫襯，因為每間屋台都好生意，裏面熱氣騰騰人擠人，同吃喝共呼吸，在如今的形勢下，見之有些心驚，有所顧忌，所以不敢幫...

2022-12-24