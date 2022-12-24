觀望氣氛濃恒指反覆低收86點

國指昨日收6642點，跌73點；科指跌86點，收報4124點。大市成交額回落至799億元。以一周計，恒指累升143點；國指累升8點；科指累跌25點。本周個股表現平淡，累計跌幅只有阿里健康（241）逾10%，為11.9%；未有個股累計升幅逾10%，最高為申洲國際（2313），累升9.7%。
阿里健康全周累挫逾10%
澳門進一步放寬非內地旅客入境檢疫限制，濠賭股隨大市普遍下跌，惟澳博控股（880）升2.1%，收報4.39元。金沙中國（1928）跌1.4%，收報25元；銀娛（027）挫1.1%，收報51.15元；永利澳門（1128）瀉1.7%，收報8.34元。
電信股被市場看好前景，中金料明年該板塊有望底部修復，電信股尾盤升勢明顯。中國聯通（762）成立元宇宙創新產業聯盟，該股漲7%，收報5元，為表現最好藍籌股。
近日，國務院支持龍頭企業和高水平高等學校等，參與跨區域產教融合共同體，教育股炒高，中國科培（1890）急升17.9%，收報3.3元；中國新華教育（2779）急彈29%，收報1.16元；思考樂教育（1769）揚8.5%，收報2.05元。
大型科網股受挫，阿里巴巴（9988）跌1.6%，收報86.5元；騰訊（700）跌1.1%，收報320.2元；美團（3690）跌1.6%，收報183.2元。
光銀國際董事總經理林樵基表示，近期恒指波動大，成交額較低，年底前市場未必有「驚喜」，料恒指維持於19500至20000點範圍內。