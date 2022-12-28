市場料受惠通關消息 港股或續受制2萬關



中港兩地通關進入直路，中央公佈下月8日起入境免隔離，內地股市造好，而聖誕節長假期後，港股今日復市。有分析指，恒指本周將於19200點至2萬點之間上落，預計受惠內地全方位通關，旅遊股及航空股或受追捧；惟有業內人士認為疫情復常概念股的上升空間有限。



內地股市昨日走高，上證指數收報3095點，升30點；深證成份指數報11106點，揚127點；創業板指數報2359點，漲28點，當中零售及酒店等板塊造好。人民幣轉強，在岸人民幣（CNY）日盤收報6.9625，升38點子；離岸人民幣（CNH）昨日曾高見6.9596，升162點子。截至昨日晚上8時，離岸人民幣報6.9746；在岸人民幣則報6.9663。

昨日亞洲股市向好，日經225指數收升42點，報26447點；韓國綜合指數收漲15點，報2332點；台灣加權指數上揚43點，報14328點。



中國周一宣佈取消入境隔離，但日本、意大利等多國收緊內地入境者的防疫措施，落地須做檢測。

分析：復常股上升空間有限



耀才證券研究部總監植耀輝表示，過去兩日A股表現不錯，若有更多通關消息傳出，港股有機會上試兩萬點，惟預計成交量會較為淡靜，因為本周只有3日市，恒指會窄幅波動，支持位為19200點。他認為，在通關消息下，旅遊股及航空股仍是焦點板塊，雖然有國家加強內地入境者的檢測措施，惟出遊的地方選擇多，內地人或傾向來港及澳門。



凱基亞洲投資策略部主管溫傑亦預計，恒指本周波幅介乎19200點至2萬點，今日或溫和高開，惟內地通關消息為市場預期內、長假期將至投資者未必會入貨，加上日本收緊內地入境者檢測措施，或會淡化內地通關的利好作用，故今日恒指的升幅不會太大。他認為，如果今日恒指高開100點至200點，旅遊、零售、餐飲股等疫情復常概念股進一步上升空間有限。