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官媒：內地明年料仍降準降息

2022-12-28 列印
■銀保監會近日召開黨委會，要求加大金融支持擴大內需力度。資料圖片
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內地官方媒體《證券時報》發表頭版評論文章引述專家學者表示，中國經濟企穩回升須要宏觀政策加大調控力度，財政政策在明年適當擴張支出的同時，應保證好稅收收入規模；結構性貨幣政策工具或將成為明年貨幣政策主要的中期基礎貨幣投放方式，降準、降息在明年仍值得期待。

文章引述中信證券宏觀經濟首席分析師程強表示，預計明年中國財政赤字率有望實現3%至3.5%水平，新增專項債規模有望達到4萬億元（人民幣，下同）至4.5萬億元，支出節奏將明顯前置到上半年；預計明年政策性銀行專項金融工具資金支持規模將達1.5萬億至2萬億元。
銀保監：金融須配合擴內需

中國銀保監會近日召開黨委會，要求加大金融支持擴大內需力度，加強對餐飲、文旅等受疫情衝擊傳統服務行業；多渠道增加居民安全穩定財產性收入，改善居民家庭資產負債表，增強消費能力等。
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