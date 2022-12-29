通關在即旅遊餐飲股彈 恒指漲305點曾越2萬關

內地宣佈下月8日起入境免隔離，市場憧憬中港兩地通關在即，港股假後復市，恒指曾飆逾500點，收復2萬大關，創近4個月高位，消費、旅遊、本地餐飲等通關受惠股升幅靠前。惟內地股市走勢偏軟，恒指午後無以為繼，收報19898點，升305點，2萬點關得而復失，大市成交1219億元。



內地赴港澳旅遊復常在即，通關受惠股走強。旅遊股香港中旅（308）漲3.5%，收報1.78元；攜程（9961）揚2.8%，收報285元；內地消費股海底撈（6862）升4.8%，收報22.8元；呷哺呷哺（520）升2.7%，收報9.22元；濠賭股永利澳門（1128）彈高4.2%，收報8.69元；銀河娛樂（027）升2%，收報52.2元。

電車股捱沽 蔚來挫逾10%



本地餐飲股大家樂（341）升2.9%，收報15.1元；譚仔國際（2217）升9.6%，收報2.63元。



電動車巨頭特斯拉（Tesla）股價隔晚下瀉，加上大行花旗發研報指，內地電動車近周銷售受疫情影響大，港股電車股逆市向下，「蔚小理」包辦表現最差科指成份股前三甲。其中，蔚來（9866）下調第四季度交付預測，股價急跌10.8%，收報78.85元；小鵬（9868）插9.7%，收報37.75元；理想汽車（2015）挫6.7%，收報74.25元；吉利（175）跌2.6%，收報11.36元。



教育股回吐，光正教育（6068）瀉15.6%，收報0.38元；成實外教育（1565）挫12.4%，收報0.191元；中國新華教育（2779）跌9.5%，收報1.05元；思考樂教育（1769）跌4.4%，收報1.96元。

分析：收爐前或再上闖2萬



華盛證券分析師聶振邦表示，A股及美股杜指隔晚靠穩，帶動港股早段表現亢奮，但臨近年尾，市場假期情緒強烈，大市成交額偏少，未配合大市向上，加上午後獲利盤較多，故恒指無法企穩兩萬點收市，但不排除未來兩個交易日再試兩萬點的可能性。