Guanze首掛￼2.3倍 星空華文成「賺錢王」

多隻新股趕搭今年上市尾班車，周三於暗盤勁升的山東省醫學影像解決方案供應商Guanze Medical（2427），以及內地綜藝節目營運商星空華文（6698），昨日首掛表現更勝暗盤，分別暴漲2.3倍及70.6%，成為今年新股首日「升幅王」及「賺錢王」。



Guanze Medical曾高見1.92元，較招股價0.53元，大升262.3%，午後繼續高位橫行，收報1.75元，升230.2%；不計手續費，一手賺6100元，成為今年新股首日「升幅王」；星空華文雖然升幅未如Guanze Medical驚人，但仍收升70.6%，報45.2元，不計手續費，一手賺7480元，仍足以成為今年新股「賺錢王」。

星空華文每手賺7480元



另一方面，將於今日掛牌的3隻新股暗盤表現迥異，由綠葉製藥（2186）分拆的博安生物（6955），以及內地五大奶牛牧場運營商之一澳亞集團（2425）於三大暗盤交易場表現分化，內地醫療機械公司康灃生物（6922）則見向下。



澳亞招股價6.4元，暗盤表現不一，最多賺200元，其中於耀才收報6.6元，升3.13%，不計手續費，每手1000股，一手賺200元；於富途收報6.36元，跌0.6%，蝕40元；於輝立收報6.34元，低0.9%，蝕60元。



博安生物招股價19.8元，昨日暗盤漲跌互現。於耀才收報20.3元，升2.53%，不計手續費，每手200股，賺100元；於富途收報19.58元，下跌1.11%，每手蝕44元；於輝立收報19.5元，則跌1.52%，蝕60元。

康灃生物暗盤潛水



康灃生物招股價18.9元，暗盤齊跌，最多蝕逾200元。於富途收報18.24元，跌3.49%，不計手續費，每手200股，一手蝕132元；於輝立收報18.04元，跌4.55%，蝕172元；於耀才收報17.74元，跌6.14%，蝕232元。