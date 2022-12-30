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張勇兼任阿里雲智能總裁

2022-12-30 列印
■阿里巴巴董事會主席兼CEO張勇，將兼任阿里雲智能總裁。資料圖片
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阿里巴巴（9988）董事會主席兼CEO張勇發出全員郵件，宣佈人事變動，張建鋒不再擔任阿里雲智能總裁，張勇將兼任阿里雲智能總裁。張建鋒將繼續擔任達摩院院長，帶領達摩院進行科技創新突破與前沿科技研究。張勇還同時任命新首席技術官（CTO）和新首席人才官（CPO）。吳澤明接替程立擔任阿里巴巴CTO，為阿里首位80後CTO。明年4月1日起，蔣芳接替童文紅擔任阿里巴巴CPO。

另一方面，據內媒報道，張勇兼任阿里雲智能總裁後，向員工發出內部郵件提到，「必須將客戶信任視為生命，一旦信任缺失，客戶可以隨時離開我們……任何故障的發生，對阿里是萬分之一、百萬分之一的概率，一旦發生在每個客戶身上就是百分之百」，令人聯想到阿里雲香港機房本月18日出現故障超過12小時，被批評為「阿里雲發展史上重大醜聞」。
疑不滿故障處理「開刀」

報道引述接近阿里高層的消息人士稱，這次張勇對阿里雲故障處理及工作作風非常不滿，因此直接從組織頂層「開刀」。
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