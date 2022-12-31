恒指全年挫3616點 金沙膺藍籌股王

港股2022年最後一個交易日造好，曾大漲332點，惟其後未企穩2萬點關，最終收升40點報19781點，大市成交額縮至870億元。恒指本周累升188點，連升2周，本月累升1184點；全年累跌3616點。藍籌股王由金沙中國（1928）奪得，全年累升42.6%；表現最差藍籌為舜宇（2382），累跌62.4%。



隔晚美國中概股急彈，帶挈恒指走勢回勇，大市高開289點報20030點，曾升332點，高見20073點，惟開市不夠半小時，2萬關得而復失，尾盤升幅進一步收窄，最終以接近全日低位收市報19781點，升40點；國指收升9點，報6704點；科指收升21點，報4128點。

車股熱炒 零跑飆近1成



內房股集體飆升，美銀證券發表研究報告指，華潤置地（1109）的新收購將進一步增強一線城市優勢，該股升3.9%，收報35.75元，為全日最大升幅藍籌；中海外（688）揚2.2%，收報20.6元；碧桂園（2007）升1.9%，收報2.67元；龍湖（960）升近3%，收報24.3元；雅居樂（3383）彈3.6%，收報2.31元。



汽車股全線熱炒，理想汽車（2015）料12月交付突破2萬輛，股價漲3.1%，收報76.8元；零跑汽車（9863）飆9.8%，收報30.2元；蔚來（9866）升0.5%，收報78.5元；小鵬（9868）彈2.13%，收報38.35元；長城（2333）升1.6%，收報10.16元。



科網板塊個別發展，小米（1810）高層變動，盧偉冰晉升為集團總裁，接替退休的王翔，股價升0.7%，收報10.94元；嗶哩嗶哩（9626）升2.6%，收報186.8元；京東（9618）升1%，收報220.2元；阿里巴巴（9988）升0.8%，收報86.25元；騰訊（700）逆市跌0.4%，收報334元；美團（3690）跌近5%，收報174.7元，為全日表現最差藍籌。



教育股全線向上，思考樂教育（1769）彈9.7%，收報1.59元；新東方在線（1797）升4.2%，收報52.5元；希望教育（1765）升2.9%，收報0.7元；民生教育（1569）升1%，收報0.5元。

分析：大市明春料企穩2萬點



光銀國際董事總經理林樵基表示，臨近假期，投資者觀望氣氛濃厚，加上內地疫情持續，或會減慢市場對經濟反彈的憧憬，故大市升幅顯著收窄，預計明年大市整體仍會反覆向上，預計上落區間為21200至23500點水平，相信明年首季大市或會企穩2萬點水平，並預計第二季度後內地經濟環境改善會較大。



林樵基續指，短期可留意1月下旬公佈的內地GDP數據，以及月尾美國議息會議等事項。