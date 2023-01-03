2023觀望氣氛仍濃 港股今或輕微低開



2022年美股最後一個交易日，3大指數及中概股均向下，今日港股迎來2023年首個交易日，或會受外圍環境波動、內地疫情影響。不過，有分析指港股今日或會高開及突破2萬點大關，惟仍要視乎成交金額能否配合；另有業內人士則認為，港股今日可能會輕微低開，因為長假期內公佈的內地數據並不理想，預料恒指本周於19200點至20000點上落。



港股於上周五去年最後一個交易日造好，升40點，收報19781點，惟成交縮至870億元。恒指夜期則收跌207點，報19708點，較日間恒指收市低水73點。同日美股3大指數均向下，分別收跌0.11%至0.25%，拖累中概股亦向下，納斯達克中國金龍指數挫69點或1%。

分析：恒指支持位約19500

中港美日昨日休市，南韓首爾綜合指數收報2225點，跌10點或近0.5%；個別歐洲股市開市，德國DAX指數中段報14069點，升1.05%。



香港股票分析師協會副主席郭思治預計，今日港股或會高開及有望突破兩萬點大關，惟仍要視乎成交金額能否配合，支持位約19500點。不過，港股仍是處於整固格局，預期未來整體港股的股價會慢慢攀升，當中看好藍籌股港交所（388）、友邦（1299）及騰訊（700），又提及現時可吸納股票，惟不建議「重倉」，待內地疫情平復後有機會「先苦後甜」。



凱基亞洲投資策略部主管溫傑認為，今日港股有可能會輕微低開，因為假期內公佈的中國製造業採購經理指數（PMI）欠佳，料恒指本周波幅介乎19200點至20000點。他表示，近期未有新消息傳出，市場觀望氣氛濃厚，待本周美國聯儲局公佈會議紀錄及勞動市場數據，方可重新部署，若港股回調，才會入貨。

具通關概念復常股仍屬焦點



溫傑續指，疫情復常及通關概念股仍是焦點，可留意內地啤酒股、友邦及太古（019），因為內地人可在通關後來港買保險，而太古旗下有商場及國泰（293）。