國美發新股償還逾4億欠款

國美零售（493）表示，已與債權人寰亞國際資本訂立債務資本化協議，債權人將認購國美零售40.63億股新股，佔擴大後已發行股本約10.21%，每股發行價為0.1023元，較上月30日收市價0.11元折讓7%，以償還結欠債權人的未付廣告費約4.16億元。

發行價折讓7%



發行新股後，寰亞國際資本將成為國美零售第二大股東。



寰亞國際資本是一間於香港註冊成立的公司，主要從事投資控股業務，由袁志鏗擁有。



國美零售指，由於集團存在流動資金問題，認為債務資本化將使集團能夠清償結欠債權人的未償還債務，並節省其現金資源作其他用途。

