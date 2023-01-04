港股2023年迎開門紅 恒指升363點重上2萬

澳門於除夕日迎來2.81萬旅客，創國慶後最高單日入境旅客人次，加上新賭牌於1月1日生效，濠賭股走強。金沙中國（1928）揚3.86%，收報26.9元；美高梅中國（2282）飆13.26%，收報9.74元；永利澳門（1128）升6.21%，收報9.24元；澳博（880）走高5.53%，收報4.77元；新濠國際（200）升4.85%，收報8.87元；銀河娛樂（027）升3.88%，收報53.6元。
濠賭股造好 美高梅飆13%
中國工信部指，將積極擴大消費，實施新能源汽車領跑強基工程，開展智能網聯汽車准入試點。同時多家新能源汽車公司日前相繼公佈去年新車交付數據良好，新能源車股跑出。理想汽車（2015）飆10.48%，收報84.85元，為表現最好科指成份股；蔚來（9866）揚2.17%，收報80.2元；小鵬（9868）走高7.82%，收報41.35元；吉利汽車（175）漲4.04%，收報11.86元；比亞迪（1211）彈4.67%，收報201.6元。
內地三大營運商走高，中國聯通（762）飆升7.25%，收報5.18元，為表現最好恒指成份股。中國移動（941）揚1.45%，收報52.5元；中國電信（728）計劃2023年底初步建成中央企業產業數據營運平台，股價彈高3.91%，收報3.19元。
聯通升7.3%藍籌最佳
香港股票分析師協會理事連敬涵表示，港股於今年首個交易日企穩2萬點樓上收市，為逾4個月以來首次，顯示後市資金仍會持續入市，以及內地放寬防疫措施後，疫情升溫屬預期之內，料恒指短期有機會上試20500點。