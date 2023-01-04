圓匯升穿130關 兌港元重上6算

日本央行將自1月起每月買債規模將增至9萬億日圓，市場憧憬日美息差縮小，日圓延續去年底以來強勢，日圓兌美元突破130關，一度高見129.82，創去年6月以來最高。每百日圓兌港元一度重上6算，高見6.016。日本央行上月意外將10年期債息控制上限，調高0.25厘至0.5厘，市場猜測是否為收緊貨幣政策鋪路，支持日圓轉強。

收緊幣策預期升溫



另一方面，日本央行為壓抑日本國債債息攀升，在去年12月底的最後3個交易日，進行額外買債行動，除了10年期國債外，其餘年期債券如2年期、5年期甚至25年期，亦為央行買入對象，促使日本央行上月入市買債金額，達到17萬億日圓。



日內瓦GAMA Asset Management全球宏觀投資組合經理Rajeev De Mello表示，即使日圓最近已大幅反彈，但目前匯價仍屬低估，他預計日本到4月會結束負利率，進一步消除日圓走強的障礙。