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傳恒大中心出售再流標

2023-01-04 列印
■因招標報價及條款不符合要求，傳恒大中心出售再度觸礁。資料圖片
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中國恒大（3333）出售灣仔恒大中心第三度觸礁，據外電報道，主要是恒大中心的招標報價及條款不符合要求。路透社引述接近債權人的消息人士報道，當市況較去年下半年更穩定時，或會再次出售恒大中心。

早前以信銀國際為首的債權人，委託接管人將恒大中心拍售，市值為80至90億元，截標日期為去年10月31日。但其後有傳反應未如預期熱烈，入標財團出手亦與市值有一定距離。

恒大中心是恒大在2015年以125億元收購，其出售計劃一波三折，最先在2021年由恒大出售予越秀地產（123），並已屆洽談的最後階段，潛在作價17億美元，但有傳越秀因憂慮恒大的債務結構而告吹。
報價條款未符要求

其後在2022年7月，債權人拍售恒大中心，亦因反應不如預期而作罷。
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