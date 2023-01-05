港股2日升逾千點 年半來首越牛熊線

美股隔晚向下，但中概股逆市向好，恒指昨日高開後愈升愈有，最終以全日高位收市，收報20793點，升647點，創逾5個月高位，並自2021年7月以來首次收復250天線（20369），2日累升逾千點，成交金額達1496億元；科指收報4427點，升193點；國指收報7065點，升231點。



中指研究院公佈，內地今年元旦假期期間，多市新樓成交面積按年增逾兩成，同時人行廣州分行表示，將指導轄下中行等多間銀行分支機構，圍繞內保外貸業務與廣東省多家房企建立合作。

內房物管股炒上



消息帶動內房及物管股炒上，碧桂園（2007）漲7.44%，收報2.89元；同系碧桂園服務（6098）爆升11.71%，收報21.65元；旭輝（884）急升13.16%，收報1.29 元；旭輝永升（1995）抽高12.15%，收報5.17元；龍湖（960）揚11.8%，收報27元，為表現最佳藍籌股。



科網股續強，騰訊（700）周四除淨分派美團（3690）股份，騰訊揚4.58%，收報361元；美團升2.55%，收報181.3元；日前重慶銀保監批准阿里巴巴（9988）旗下螞蟻消費金融增資引股東，阿里巴巴大升8.74%，收報96.4元；同系阿里健康（241）走高11.28%，收報7.4元；京東（9618）漲7.21%，收報241元。



海吉亞醫療（6078）配售1480萬股新股，淨籌7.85億元，每股配售價53.5元，較周二收市價折讓約8.78%，海吉亞醫療股價逆市跌4.18%，收報56.2元。

海吉亞配股挫4.2%



光銀國際董事總經理林樵基表示，港股後市可能需要觀察內地疫情發展和內地GDP、PMI等經濟數據，以及歐美經濟衰退情況，不過預期隨著內地疫情政策出現調整，內需消費力將釋放，再加上有基金開始增持中資股，大市成交恢復，對港股後市看法正面，料恒指短期內有望上試21000點。