港股虎頭蛇尾漲259點新年3連升重上21000

港股踏入2023年錄三連升，恒指高開502點後，受財新服務業PMI勝預期刺激，升幅曾擴至603點，高見21396點，創去年7月11日以來高位，但其後升幅收窄，最終收報21052點，升259點；國指收報7172點，升1.5%；科指收報4494點，升1.5%，成交金額增至1741億元。



科網股普遍向上，阿里巴巴（9988）百元大關得而復失，收漲3.3%，報99.6元；美團（3690）抽升5.2%，報190.8元；京東（9618）升2.7%，報247.4元；騰訊（700）升1.4%，報347.8元；小米（1810）升1%報11.62元；快手（1024）升2.3%報79.35元，瑞信調升其目標價至100元。

阿里百元關前止步



藍籌股個別發展，滙豐控股（005）升2.5%，報51.25元。港交所（388）升2.2%，報361.8元。舜宇光學科技（2382）及中升（881）齊漲7.7%，分別報92.85元及46.75元。



香港及內地快將通關，內地公佈最新入境安排，周日（8日）起由香港入境內地不再實施全員核酸檢測，但香港入境人士須持有48小時核酸檢測陰性證明，港府午後召開記者會正式公佈中港兩地通關安排。被視為通關受惠股的零售及餐飲股普遍造好。周生生（116）升2.2%，收報11.3元，周大福（1929）升1.6%，報17.28元，翠華（1314）升3.2%至0.33元。內地餐飲股向上，海底撈（6862）同系特海（9658）爆升25.4%，報12.04元，九毛九（9922）、呷哺呷哺（520）則分別升5.2%及1.9%。

分析料通關利好有限



光大證券國際證券策略師伍禮賢指出，港股昨日延續向上趨勢，但是在高位出現回落，呈高開低走趨勢，短線有一定回調壓力，預計將在21000點暫作整固。對於通關消息，他認為對港股影響有限，因早前市場已消化相關消息，即使昨日有具體政策推出，但港股及A股均未有大幅波動。