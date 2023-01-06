財新服務業PMI升至48勝預期

財新中國12月服務業PMI從11月的46.7，上升至48，高過市場預期的46.8；綜合產出指數亦由11月的47升至48.3。防疫政策改善讓服務業市場信心回升，2022年12月服務業經營預期指數反彈至2021年8月來最高。企業普遍預期，疫情好轉和防控措施放寬，將會支撐銷售和經營活動回升，投資增加和政策扶持也被認為是可能驅動增長的因素。



從分項數據看，受疫情影響，12月服務業生產、需求繼續收縮，但防疫政策改善等因素，帶動生產經營指數、新定單指數邊際改善；出口未能延續前月的擴張趨勢，新出口定單指數再度降至收縮區間。

防疫鬆綁帶動信心回升



財新智庫高級經濟學家王喆表示，2022年12月疫情防控「新十條」發佈，進一步改善落實疫情防控措施。他又指，內地短期內感染人數激增，對社會生產生活秩序產生較強衝擊，如何高效統籌疫情防控和經濟社會發展，再次成為重中之重。